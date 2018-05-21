جمعية البحرين لتنمية ‏المؤسسات الصغيرة والمتوسطة توقع اتفاقية شراكة مع مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة مسقط في 21 مايو / بنا / وقعت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومركز الزبير للمؤسسات الصغيرة اتفاقية شراكة تهدف الى ‏التعاون في مجال تنمية ودعم رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتسبين للجمعية والمركز.



وقد ‏تم توقيع اتفاقية الشراكة في سفارة مملكة البحرين في مسقط وبحضور سعادة د. جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة ‏البحرين في سلطنة عمان. ‏



وبحسب اتفاقية الشراكة ستسعى المبادرتين الى ‏التعاون في مجال تحسين القدرات التنافسية لأعضائهم وتطوير أوجه التعاون المشترك من خلال إقامة ورش عمل، ‏وإيجاد قنوات للتواصل وتبادل الخبرات وتنظيم برامج لرواد الأعمال والمستشارين في البلدين الشقيقين وتنظيم ‏المؤتمرات والمعارض ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك. ‏



وقع اتفاقية الشراكة نيابة عن جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية السيد أحمد صباح السلوم رئيس ‏مجلس إدارة الجمعية فيما وقعها نيابة عن مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة السيد محمد بن مبارك الحسني رئيس الاتصالات والعلاقات الخارجية في مؤسسة الزبير.‏



وتأتي هذه الشراكة ضمن مساعي الجمعية والمركز الى تحقيق الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المعنية بقطاع ‏المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في منطقة الخليج العربي من أجل تشجيع فرص التعاون والتبادل ‏التجاري وتبادل الخبرات بين أعضاء المبادرات المختلفة وفرق عملها.



وقد رحب سفير مملكة البحرين في سلطنة عمان الدكتور جمعة الكعبي بهذه الشراكة مؤكدا أنها خطوة مهمة على صعيد دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين وخاصة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يعد أحد الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني في كلا البلدين وكذلك قطاع الحاضنات الذي يشهد تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة، مشيدا بدور كل من الجمعية والمركز البارز في هذا الصدد.



وتعد جمعية البحرين لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الجمعيات غير الربحية التي تهدف إلى مساندة رواد ‏الأعمال الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين وتطوير بيئات ملائمة ومحفزة لنمو الأعمال ‏التجارية.



كما يعد مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة أحد المبادرات المجتمعية الرائدة لمؤسسة الزبير والتي تهدف إلى ‏النهوض بقطاع ريادة الأعمال في سلطنة عمان وذلك من خلال توفير بيئة داعمة ومساندة لرواد الاعمال أصحاب ‏المؤسسات الصغيرة، حيث يقدم المركز خدمات المشورة والإرشاد والتدريب والتمكين والفرص الحوارية وفرص لتطوير ‏الاعمال والعقود التجارية بالإضافة الى برنامج الدعم المباشر السنوي الذي يتم من خلاله كل عام اختيار عشرة فائزين ‏للحصول على دعم مكثف من خلال خدمات توجيهية ومشورات وفرص لتطوير الأعمال ومنح مالية. ‏



وحول هذه الشراكة قال أحمد صباح السلوم رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: "‏لقد حقق مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة نجاحا كبيرا ونموا ملحوظا منذ انطلاقته ونحن سعداء بالشراكة مع المركز ‏والذي كان له دور أساسي في تطوير ثقافة ريادة الاعمال في السلطنة، وأنا على يقين بأن هذه الشراكة سوف تساعد ‏على تعزيز الأداء بين المبادرتين وتطوير الخدمات المقدمة لدى لرواد الأعمال الاعضاء في المبادرتين".‏



وأضاف: بأن الطرفين يهدفان الى دعم ريادة الأعمال ونمو قطاع المؤسسات الصغيرة، وعليه يأتي توقيع اتفاقية الشراكة ‏بين المركز والجمعية لدعم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدين وتعزيز الجهود الحالية لإيجاد مشاريع قادرة ‏على الاستمرار والديمومة.‏



ومن جانبه أكد محمد بن مبارك الحسني رئيس الاتصالات والعلاقات الخارجية بمؤسسة الزبير: "أن مركز الزبير ‏للمؤسسات الصغيرة يسعى إلى تعزيز دوره الريادي من خلال التعاون مع العديد من الجهات المعنية بتنمية ريادة ‏الأعمال سواء من داخل أو خارج السلطنة، وإننا فخورون بتوقيع اتفاقية الشراكة مع جمعية البحرين لتنمية المؤسسات ‏الصغيرة والمتوسطة الرائدة في مجال تنمية ريادة الأعمال في مملكة البحرين. ونهدف سوية الى المساهمة في تحقيق ‏تطلعات واحتياجات رواد الاعمال من أعضاء المبادرتين والاستفادة من جميع الفرص المتاحة من أجل المساهمة في ‏النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، مشيرا بأن ذلك يأتي من خلال تبادل الخبرات بين ‏المبادرتين وتطويرها في كل ما من شأنه أن يساهم في تعزيز ريادة الاعمال. ‏



وأضاف الحسني بأن هذا التعاون سوف يساهم في إيجاد بيئة مناسبة لتوسيع أواصر التعاون بين رواد الاعمال من ‏أعضاء المبادرتين كما يعتبر فرصة حقيقية لأعضاء مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة في توسيع أعمالهم التجارية في ‏مملكة البحرين وإنشاء شبكات توزيع فيها، كما يمكن لرواد الأعمال البحرينيين الاستفادة من خبراتنا وتعزيز فرص ‏التبادل التجاري مع نظرائهم في السلطنة.‏



علما بأن مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة قد شارك في مارس 2018 في مؤتمر حاضنات ومسرعات الأعمال ‏الخليجي الاول والذي عقد في مملكة البحرين ونظمته جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون ‏مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية. حيث شارك مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة بعرض حول أهداف المركز ‏وخدماته المتنوعة، كما شارك ثلاثة من أعضاء المركز الفائزين ببرنامج الدعم المباشر بتقديم عروض مفصلة حول ‏مسيرتهم في ريادة الأعمال والتعريف بمشاريعهم ومنتجاتهم وخدماتهم.



وشمل الفريق عادل بن سويد العبري صاحب ‏مؤسسة يونيبوتس المتخصصة في الرياضات المائية، وأحد الفائزين في برنامج الدعم المباشر لعام 2015، وعالية بنت ‏عبدالله النبهانية صاحبة مؤسسة "الروائع الشامخة" المتخصصة في تربية وبيع الدواجن الحية في ولاية نزوى، والفائزة ‏ببرنامج الدعم المباشر لعام 2016، ومحمود بن عبدالله العامري شريك مؤسس في شركة "إعادة التدوير" المتخصصة ‏في جمع وإدارة النفايات، والفائز في برنامج الدعم المباشر لعام 2017.



ح ب/م.ح.



بنا 1817 جمت 21/05/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/05/21 - 24 : 09 PM