الامم المتحدة تعتزم معاقبة ستة من زعماء شبكات تهريب مهاجرين ناشطين في ليبيا نيويورك في 21 مايو/بنا/ يعتزم مجلس الأمن الدولي معاقبة ستة من زعماء شبكات تهريب مهاجرين ناشطين في ليبيا في عملية ستكون الاولى من نوعها للامم المتحدة لكنها تبقى رهنا بقرار روسيا.



وقالت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي خلال اجتماع مخصص لليبيا "يدرس مجلس الامن عقوبات بحق ستة افراد ضالعين في تهريب مهاجرين وبشر في ليبيا"، مضيفة "نأسف لعدم تمكن مجلس الأمن من التوصل الى توافق بشأن تحديد" الافراد المعنيين، متابعة "هناك دعم اقليمي قوي لهذه اللائحة وتظهر الادلة بوضوح تورط هؤلاء الستة" معبرة عن الامل في التوصل الى اتفاق سريع "لردع" مهربي المهاجرين.



وتشمل العقوبات التي اقترحتها هولندا تجميد حسابات بنكية ومنعا من السفر لاربعة ليبيين هم احمد عمر الدباشي ومصعب ابوقارين ومحمد خشلاف وعبد الرحمن الميلاد والاخير قائد وحدة لحرس السواحل. كما تشمل اريتريين هما ارمياس غيرماي وفيتيوي عبدالرزاق.



وبحسب دبلوماسي طلب عدم كشف هويته فان العقوبات المزمعة بحق مهربي مهاجرين ستكون "سابقة" في مجلس الأمن، مضيفا " أن تحديد هؤلاء الأفراد يهدف إلى شل نشاط شبكات بلغ بها الأمر حد بيع مهاجرين في أسواق نخاسة في ليبيا".





خ.أ



بنا 1801 جمت 21/05/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/05/21 - 10 : 09 PM