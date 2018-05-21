اعصار ضرب منطقة القرن الافريقي وقتل 18 شخصا وشرد الآلاف اديس ابابا في 21 مايو/بنا/ لقي 18 شخصا على الأقل مصرعهم في فيضانات ورياح عاتية نجمت عن اعصار استوائي ادى ايضا الى تشريد عدة آلاف من الاشخاص في جيبوتي والصومال بمنطقة القرن الافريقي، بحسب هيئة تابعة للامم المتحدة.



ونقل المجلس النروجي للاجئين عن بيان لمسؤول في مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة ان "1780 اسرة فرت من منازلها بسبب العاصفة وقتل 16 شخصا ودمر 80 منزلا على الاقل"، مشيرا إلى "أن الأعصار اوقع قتلين في جيبوتي التي شهدت عدة احياء منها فيضانات الحقت اضرارا بما لا يقل عن 20 الف شخص".



وقال مدير المجلس النروجي الاقليمي نيغيل تريكس "هذه اكبر عاصفة في المنطقة منذ سنوات".



واوضح مكتب تنسيق الشؤون الانسانية ان الاعصار دمر طرقات وبنى تحتية للاتصالات ما جعل من الصعب الحصول على حصيلة مكتملة عن الاضرار في "جمهورية ارض الصومال".



واعلن عن فقدان 40 بحارا كانوا في البحر ولم يتم ابلاغهم بهبوب الاعصار، بحسب المصدر ذاته الذي لم يقدم المزيد من التفاصيل.



وتشكل اعصار ساغار الاسبوع الماضي في خليج عدن قرب سواحل اليمن قبل ان يصل السبت جيبوتي و"جمهورية ارض الصومال" في شمال غرب الصومال حيث اوقع اكبر عدد من الضحايا.



خ.أ



بنا 1655 جمت 21/05/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/05/21 - 00 : 08 PM