الجيش اليمني يسيطر على خطوط امداد الميليشيا الحوثية بمنطقة "كهبوب" في محافظة لحج اليمنية عدن في 21 مايو / بنا / سيطر الجيش الوطني اليمني بمنطقة "الأحيوق" في محافظة لحج جنوب اليمن سيطرة كاملة على خط الامداد إلى منطقة "كهبوب" والمناطق المحيطة جراء هجوم على مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن أحمد الصبيحي قائد جبهة المضاربة وكهبوب قوله "إن الجيش الوطني والمقاومة سيطروا على خط امداد المليشيا بين منطقة "الوازعية" و"كهبوب" وعلى منطقة "الأحيوق" بالكامل في عملية عسكرية أسفر عنها مقتل 3 وإصابة العشرات وأسر 3 أخرين من عناصر الميليشيا.



وأوضح الصبيحي أن دفاعات الميليشيا شهدت انهيارات مع بداية الهجوم ولاذوا بالفرار مخلفين ورائهم الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، لافتاً إلى أن هذه الجبهة تعد إحدى الخطوط الدفاعية وتأمين لمناطق محور باب المندب وعدد من المناطق على الساحل الغربي.







م خ/م.ح.



بنا 1641 جمت 21/05/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/05/21 - 44 : 07 PM