استمرار تلقي طلبات الالتحاق حتى نهاية مايو الجاري..جامعة البحرين تجري المقابلات الشخصية واختبار القدرات الشهر المقبل المنامة في 21 مايو/ بنا/ أعلنت جامعة البحرين أنها ستجري المقابلات الشخصية واختبار القدرات العامة للطلبة الراغبين في الالتحاق بها في العام الجامعي المقبل 2018/2019م خلال شهر يونيو المقبل، لافتة إلى أن إجراء المقابلة واختبار القدرات يعد شرطاً من شروط القبول في الجامعة.



وأعرب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة عن تمنياته لطلبة الثانوية العامة بالتوفيق والنجاح في امتحاناتهم النهائية، واستكمال متطلبات تخرجهم، مرحباً برغبتهم في خوض غمار الدراسة الجامعية في جامعتهم الوطنية، مشيراً إلى أن الجامعة الوطنية على أتم الاستعداد لاستقبال الفوج الجديد من خريجي الثانوية العامة من مدارسها الحكومية والخاصة.



ومن جانبه قال عميد القبول والتسجيل الأستاذ الدكتور عبدالرحيم عباس "إنّ معايير القبول في الجامعة تقوم على عدة اعتبارات، من بينها: معدل الثانوية العامة، ونتائج اختبار القدرات العامة، والمقابلات الشخصية"، مشيراً إلى أنَّ "المقابلات تختبر مدى دافعية الطالب للدراسة والاتجاه نحو التخصص، وسمات الشخصية، والثقة بالنفس، ومعلوماته العامة، حيث تكشف هذه الجوانب قدرات الطالب وقابليته للانخراط في الحياة الجامعية، وفي تخصصه الأكاديمي".



وتابع قائلاً: "في حين يقيس اختبار القدرات العامة - الذي لا يحتاج إلى استعداد مسبق - القدرة على الفهم، والاستدلال، والتحليل الرياضي".



وأوضح عميد القبول والتسجيل أنه "تسهيلاً على الطلبة وأولياء أمورهم فإن المقابلات واختبار القدرات العامة ستكون محصورة في شهر يونيو، وقد قامت الجامعة بضم امتحان الإعفاء من البرنامج التمهيدي إلى اختبار القدرات نفسه، بحيث يجري الطالب الاختبارين في الوقت نفسه"، من أجل تقليص الجهد على الطالب وولي أمره.



ويمثل اختبار القدرات العامة نسبة 15% من المعدل التنافسي الذي يعول عليه في توزيع الطلبة على البرامج الأكاديمية المختلفة، في حين تمثل المقابلة الشخصية نسبة 15%، ومعدل الثانوية العامة 70%.



وكانت الجامعة أعلنت مؤخراً عن بدء تقديم طلبات الالتحاق ببرامج المرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس والدبلوم المشارك) في الجامعة اللفصل الدراسي الأول للعام الجامعي2018/2019م، وذلك عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، مشيرة إلى أن عملية تلقي الطلبات سوف تستمر إلى يوم 31 من شهر مايو الجاري.



وبحسب عمادة القبول والتسجيل فإن المقابلات الشخصية ستجرى في الفترة من 10 إلى 14 يونيو 2018م، في حين سيعقد اختبارات القدرات العامة في الفترة من 24 إلى 28 يونيو 2018م.



وأشارت العمادة إلى أن الطلبة سوف يتعرفون على مواعيدهم لإجراء المقابلة الشخصية واختبار القدرات عبر الموقع الإلكتروني للجامعة والرسائل النصية التي ستصلهم لاحقاً، مشددة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة وعدم التخلف عن الحضور.



م خ/خ.أ



بنا 1557 جمت 21/05/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/05/21 - 00 : 07 PM