مملكة البحرين تؤكد دعمها الكامل للاستراتيجية الأمريكية تجاه ايران المنامة في 21 مايو/بنا/ أكدت وزارة الخارجية دعم مملكة البحرين الكامل للاستراتيجية الامريكية تجاه ايران، والتي أعلنها معالي السيد مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة اليوم ، والتي تعكس الإصرار على التصدي لخطر السياسات الإيرانية المقوضة للأمن والاستقرار في المنطقة وسد النواقص التي حملها الاتفاق النووي ومنع خطر برنامج ايران للاسلحة الباليسيتية، مشيدة بالجهود الأمريكية المتواصلة والهادفة لتدعيم الأمن والسلم الإقليمي والدولي وسعيها الدؤوب لاتخاذ كل السبل من أجل منع نشر الفوضى والتوتر وحل الأزمات في المنطقة.



كما أكدت وزارة الخارجية بأن مملكة البحرين ترى نفسها في موقع واحد مع الولايات المتحدة الامريكية في مواجهة الخطر الايراني، والتصدي لمحاولات إيران لتصدير العنف والإرهاب، وتشدد على ضرورة تجاوب إيران مع كل المساعي المبذولة لاستتباب السلام وتسوية الصراعات في المنطقة واخلائها من الاسلحة النووية وجميع اسلحة الدمار الشامل والتوقف الفوري عن دعم الميليشيات الارهابية والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية وعدم التدخل مطلقا في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.



م خ/خ.أ



بنا 1548 جمت 21/05/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/05/21 - 56 : 06 PM