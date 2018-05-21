وفاة وإصابة 57 شخصا جراءاصطدام حافلة بشاحنة بالهند نيودلهي 21 مايو/بنا/ قال مسؤول كبير بالشرطة الهندية إن عشرة اشخاص بينهم رضيع، توفوا واصيب 47 آخرين جراء اصطدام حافلة بشاحنة صباح اليوم الاثنين في ولاية ماديا براديش الواقعة وسط البلاد.



وقال المسؤول إن سبعة اشخاص بينهم سائق الحافلة لقوا حتفهم في الحال جراء الاصطدام، بينما توفى ثلاثة اخرون متأثرين بجروحهم في مستشفى المنطقة،بحسب وكالة برس ترست أوف انديا، مضيقا ان 47 شخصا آخرين اصيبوا بجروح عندما اصطدمت الحافلة بشاحنة ثابتة في الولاية وتم نقلهم إلى المستشفى.



وذكرت الشرطة ان الشاحنة تعطلت على الطريق بسبب بعض المشكلات الفنية.







خ.أ



بنا 1510 جمت 21/05/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/05/21 - 13 : 06 PM