سمو ولي العهد يتلقى مزيداً من برقيات التهاني بمناسبة تسمية المدينة الإسكانية الجديدة (مدينة سلمان)‎ المنامة في 21 مايو/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله مزيداً من برقيات التهاني من عدد من المسؤولين والمواطنين بمناسبة اللفتة الملكية السامية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بتسمية المدينة الإسكانية الجديدة في المحافظة الشمالية باسم (مدينة سلمان) لمساهمات سمو ولي العهد الجليلة في بناء ونهضة المجتمع البحريني، ودور سموه الحيوي والبناء في توفير المسكن الملائم والعيش الكريم لأبناء سموه المواطنين.



فقد تلقى صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله ورعاه برقيات التهنئة من كل من:



سعادة السيد جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء.



سعادة السيد عبدالله بن حسن سيف مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزارة للشئون الاقتصادية.



سعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني .



معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة و التسجيل العقاري .



سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة.



معالي الشيخ سلمان بن خالد بن محمد آل خليفة المدير العام لمجلس العائلة المالكة .



سعادة الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري.



سعادة الشيخ نواف بن إبراهيم بن حمد آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الماء والكهرباء.



السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.



الشيخ محسن بن الشيخ عبدالحسين آل عصفور رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية.



سعادة الدكتور محمد علي الخزاعي عضو مجلس الشورى.



سعادة السيد عبد الرحمن محمد بحر وكيل وزارة شئون الاعلام.



سعادة السيد علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية.



الدكتورة بهية جواد الجشي سفيرة مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا.



السيد فاروق يوسف خليل المؤيد.



السيد محمود هاشم الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة.



الدكتور خالد عبدالله مدير عام بنك الإسكان.



السيد رياض ساتر الرئيس التنفيذي - بنك البحرين والكويت.



رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية.



السيد عبدالجليل بن عبدالله العويناتي عضو مجلس الشورى سابقا.



رئيس وأعضاء مجلس الأمناء والإدارة التنفيذية وجميع منتسبي بوليتكنك البحرين.



السادة الأفاضل شوقي عبدالرحمن المناعي وأولاده.



السادة الأفاضل زهير وسهيل وعلي ورضا أبناء المرحوم إسماعيل كازروني.



السيد زهير كازروني رئيس شركة رمسيس للهندسة .



المهندس عبدالعزيز عبدالحميد وعائلته.



السيد نبيل خالد كانو عضو مجلس إدارة شركة يوسف بن أحمد كانو.



السيد أحمد يوسف علي.



الدكتور خالد الغزاوي بنك الابداع.



الدكتور عبدالغني علي الشويخ الأمين العام لمجلس التعليم العالي.



السيد عبدالرحمن محمد قراطه حلبة البحرين الدولية.



سعادة السيد عبدالحميد النجار.



السيد عبدالرحمن راشد بومجيد.



السيد قتادة عبدالحميد زمان المدير العام للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية الشرق الأوسط IISS .



الدكتور عبدالله بن أحمد منصور آل رضي.



السيد أكرم مكناس رئيس مجلس إدارة مجموعة بروموسيفن القابضة.



السيد علي حسين يتيم.



أ.أ/خ.أ



بنا 1419 جمت 21/05/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/05/21 - 23 : 05 PM