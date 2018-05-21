عريقات يدين نقل سفارة البارغواي إلى القدس ويدعو لإنفاذ قرارات القمم العربية ضد الدول التي تنقل سفارتها للقدس

رام الله في 21 مايو / بنا / أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم ، نقل الباراغواي سفارة بلادها إلى مدينة القدس المحتلة.



وأعرب عريقات، في بيان له، عن الرفض الفلسطيني القاطع لهذه الخطوة التي تعد مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي، وتكرس عقبة جديدة ومشكلة في وجه تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.



وأضاف: "البارغواي لا تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي 478 فحسب، بل تنتهك أيضاً كرامة شعوب أميركا اللاتينية التي كافحت من أجل حريتها وعدالتها وضد القمع".



وأكد أن القيادة الفلسطينية على تواصل حثيث مع العديد من الحلفاء الذين تربطهم علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة، والباراجواي وغواتيمالا، من أجل البدء بالخطوات الدبلوماسية الأولى ضد خطوتهم غير القانونية، داعيا في هذا السياق، إلى تفعيل وتنفيذ قرارات القمم العربية التي اتخذت في عمان، وبغداد، والقاهرة حول قطع العلاقات مع أية دولة تنقل سفارتها إلى القدس أو تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.







م.ح.



بنا 1353 جمت 21/05/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/05/21 - 58 : 04 PM