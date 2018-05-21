"الأونروا" قلقة من سلامة المدنيين الفلسطينيين في سوريا

بيروت في 21 مايو / بنا / أعربت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عن قلقها حيال سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في مخيم اليرموك والحجر الأسود وذلك في ضوء استمرار العمليات العسكرية من قبل قوات النظام السوري جنوب دمشق.



وأشارت الأونروا في بيان إلى أن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة الإنسانية إلى المحتاجين في اليرموك والمناطق المجاورة، بمجرد أن تسنح الظروف ويسمح بالوصول إلى تلك المناطق.



ع ع



بنا 1314 جمت 21/05/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/05/21 - 24 : 04 PM