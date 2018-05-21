منظمة التعاون الإسلامي تدين نقل باراغواي سفارتها للقدس جدة في 21 مايو / بنا / أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن رفضها وإدانتها لقرار باراغواي نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، وأكدت أن هذا الإجراء غير القانوني يشكل عملاً استفزازياً وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ولجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.



وأكد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف العثيمين، أن هذا الإجراء وإن صنع أمراً واقعاً فإنه لن ينشئ حقاً ولن يكتسب شرعية، وطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، مشيرا إلى أن القمة الاستثنائية الأخيرة المنعقدة في إسطنبول يوم 18 مايو 2018 قد قررت اتخاذ الإجراءات السياسية والاقتصادية وغيرها من الإجراءات المناسبة تجاه الدول التي تعمد إلى اتخاذ مثل هذه الخطوات.



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بنا 1311 جمت 21/05/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/05/21 - 17 : 04 PM