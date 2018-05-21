قائد خفر السواحل يبحث مع قائد القوات البحرية الأمريكية قائد الأسطول الخامس مجالات التعاون المنامة في 21 مايو / بنا / استقبل اللواء الركن بحري علاء عبدالله سيادي قائد خفر السواحل، الأدميرال سكوت سترني قائد القوات البحرية الأمريكية بالقيادة المركزية، قائد الأسطول الخامس.



وفي مستهل اللقاء، رحب قائد خفر السواحل بالأدميرال سترني، مشيدا بالجهود المشتركة وتطور العلاقات بين خفر السواحل ومركز دعم الأنشطة البحرية الأمريكية في البحرين.



وتم خلال اللقاء، بحث عدد من مجالات التعاون لرفع مستوى الأمن البحري واستعراض السبل الكفيلة بدعمه وتعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة، كما تم عرض إيجاز عن مهام وواجبات خفر السواحل.



وزار الأدميرال سترني مركز العمليات البحرية حيث أبدى إعجابه بنظام العمل وما شاهده من تطور في استخدام التقنيات وما تقدمه خفر السواحل من خدمات جليلة للمواطنين والمقيمين.



في الختام، أكد قائد خفر السواحل أهمية تبادل مثل هذه الزيارات التي تسهم في تعزيز وتدعيم علاقات الصداقة بين البلدين، مشيراً إلى أن التعاون بين الأسطول الخامس الأمريكي وخفر السواحل البحريني يأتي ضمن مجالات العمل المشترك والتنسيق بين البلدين على كافة الأصعدة للوصول إلى منظومة متقدمة تدعم الأمن البحري.



ن.ف/ع ع



بنا 1303 جمت 21/05/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/05/21 - 16 : 04 PM