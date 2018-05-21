طلاب بقيادة خفر السواحل يحصلون على مراكز متقدمة بكلية الملك فهد البحرية بالسعودية

المنامة في 21 مايو / بنا / شارك اللواء الركن بحري علاء عبدالله سيادي قائد خفر السواحل، والعقيد عارف إبراهيم بوعسلي آمر الشئون الإدارية بقيادة خفر السواحل في حفل تخريج الدفعة (31) من طلبة كلية الملك فهد البحرية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ومن بينهم أربعة طلاب بحرينيين تابعين لقيادة خفر السواحل، حصلوا على مراكز متقدمة والتفوق مع مرتبة الشرف.



وقد أمضى الخريجون، سنوات الدراسة بكل جد واجتهاد وحازوا على نتائج مشرفة، وتلقوا علوماً عسكرية وعلمية وإنسانية متخصصة، مع الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة المتوفرة في الكلية، والتي قدمت دورات ذات علاقة بالتخصصات الدقيقة التي يتطلبها العمل الأمني البحري.



وكان التلميذ العسكري إبراهيم علي إبراهيم المالكي، قد أحرز المركز الثاني وحصل على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.



ن.ف/ع ع



بنا 1253 جمت 21/05/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/05/21 - 02 : 04 PM