الجمارك تختتم دورة تنمية القيادات المتقدمة لرؤساء الشعب والفروع والأقسام

المنامة في 21 مايو / بنا / تحت رعاية سعادة الشيخ تركي بن دعيج آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والشئون الإدارية بشئون الجمارك، أقام معهد التدريب الجمركي حفل تكريم الموظفين المشاركين في دورة "تنمية القيادات المتقدمة لرؤساء الشعب والفروع والأقسام" والتي تم عقدها مؤخراً، بمشاركة (20) موظفاً.

واستهدفت الدورة بشكل أساسي رؤساء الأقسام، وركزت محاورها على قيادة الذات، وقيادة فريق العمل، وحل المشكلات بطرق إبداعية، والإرشاد والتوجيه، وأساسيات التخطيط التشغيلي، بالإضافة إلى صياغة الأهداف الذكية.



كما تم الحرص من خلال هذه الدورة على أن يكون للمشاركين القدرة على وضع خطط لتطوير الصفات القيادية، والتعرف على أنواع القيادات والقادة ومستوياتهم وحل المشكلات بطرق إبداعية، بالإضافة إلى تمكينهم من التعرف على أساسيات التخطيط التشغيلي وصياغة الأهداف الذكية.



وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات على المشاركين.



ن.ف/ع ع



بنا 1141 جمت 21/05/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/05/21 - 50 : 02 PM