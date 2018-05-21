رئيس الأمن العام يستقبل السفير الصيني الجديد

المنامة في 21 مايو / بنا / استقبل سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام اليوم، سعادة السيد آن ور سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا جديدا لبلاده.



وقد رحب سعادة رئيس الأمن العام بالسفير الصيني الجديد، مشيداً بالعلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين وبمستوى التعاون والتنسيق، خاصة في المجالات الأمنية، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.



ن.ف/ع ع



بنا 1136 جمت 21/05/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/05/21 - 48 : 02 PM