المهندسة ميرزا تتفقد أعمال الصيانة لتطوير مرفأ بندر الدار في سترة المنامة في 21 مايو / بنا / قامت المهندسة هدى ميرزا عباس مدير إدارة صيانة المباني بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بزيارة تفقدية لمشروع مرفأ بندر الدار في سترة للاطلاع على تطورات أعمال الصيانة التي تنفذها الوزارة لتطوير المرفأ، يرافقها عدد من المهندسين القائمين على المشروع وبحضور السيدة إبتسام خلف مستشار الثروة البحرية، حيث قدم فريق العمل للمشروع شرحاً مفصلا عن المراحل التي تمر بها أعمال الصيانة.

وأفادت م. هدى ميرزا أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 85%، وتهدف الوزارة إلى تلبية احتياجات الصيادين من الخدمات والمرافق في المرفأ، حيث يتضمن المشروع إعادة تجديد دورات المياه شاملة أعمال استبدال الأرضيات مع بلاط الجدران واستبدال الأدوات الصحية التالفة مع الأبواب وغيرها من الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية ذات الصلة، وإصلاح واستبدال تسليكات الكهرباء واستبدال مصادر الإضاءة الاعتيادية، بمصادر إضاءة حديثة ومتطوّرة موّفرة للطاقة من نوع (LED) واستبدال شبكة إمدادات الماء الرئيسية، كما يشمل المشروع أعمال استبدال لوحات توزيع الكهرباء الفرعية.



وخلال الزيارة دعت المهندسة هدى ميرزا المقاول والمهندسين القائمين على المشروع إلى ضرورة تنفيذ المشروع حسب البرنامج الزمني المعد مسبقاً.



الجدير بالذكر أن أعمال الصيانة يتم تنفيذها من قبل المؤيد للمقاولات من خلال أمر عقد زمني بتكلفة تبلغ 79 ألف دينار بحريني.



ن.ف/ع ع



بنا 1135 جمت 21/05/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/05/21 - 52 : 02 PM