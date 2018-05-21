رئيس ديوان الخدمة المدنية: أكثر من 45 ألف موظف تم تقييمهم في 2017

المنامة في 21 مايو / بنا / اختتم ديوان الخدمة المدنية دورة إدارة الأداء الوظيفي للعام 2017 والتي انتهت بربط نتائج تقييم الأداء الوظيفي بالقرارات الإدارية وبرامج الموارد البشرية.



وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد الزايد بأنه تم تقييم 45,700 موظف، حيث بلغت نتائج التقييم التي تم إدخالها من قبل الجهات الحكومية للموظفين المشمولين في نطاق التطبيق 99%.



وأثنى رئيس ديوان الخدمة المدنية على جهود وتعاون الجهات الحكومية وسعيها الجاد وما توليه من اهتمام في تطبيق نظام إدارة الأداء الوظيفي (أداء)، وأشاد بهذه الجهود الطيبة في الالتزام بتطبيق النظام بشكل فعال والالتزام بالمراحل الزمنية لتطبيق النظام.



بدوره أوضح مدير عام تنمية الموارد البشرية والأداء السيد عادل حجي إبراهيم محمد أن جميع الجهات الحكومية تعد شريكاً استراتيجياً في سبيل تحقيق النجاح لنظام إدارة الأداء الوظيفي (أداء) والذي بدأ تطبيقه على جميع الموظفين في المستويات الوظيفية حتى درجة وكيل وزارة مساعد ومن في حكمه بجميع الجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة الخدمة المدنية.



وأكد مدير عام تنمية الموارد البشرية والأداء أهمية الاستمرار في ترسيخ الوعي بأهمية نظام إدارة الأداء الوظيفي من خلال التدريب المستمر لمواكبة واستيعاب عوامل التغيير وتقليل المقاومة في تغيير معايير التقييم الوظيفي بما يواكب استراتيجيات النظام ومواجهة التحديات التي يفرضها التسارع المعرفي لضمان الحصول على النتائج المرجوة.



واختتم السيد عادل حجي إبراهيم محمد تصريحه بالتأكيد على أن مرحلة تقييم الأداء السنوي للعام 2018 للكوادر التعليمية تبدأ من شهر يونيو 2018 ونوه الى التركيز على أهمية استمرارية الاتصال المباشر بين المسؤول والموظف من خلال تعزيز دور المقابلات الدورية لمتابعة سير العمل والتأكد من أداء الموظف لتحقيق الاهداف المتفق عليها في بداية دورة التقييم.



ن.ف/ع ع



بنا 1130 جمت 21/05/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/05/21 - 43 : 02 PM