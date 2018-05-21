سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من الرئيس الفرنسي

المنامة في 21 مايو / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك رداً على برقية سموه المعزية لفخامته في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع مؤخراً في جنوب فرنسا.



وقد أعرب الرئيس الفرنسي في برقيته عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مشاعر سموه الصادقة النبيلة، مؤكداً فخامته عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين، متمنياً لسمو رئيس الوزراء موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.



ن.ف/ع ع



بنا 1116 جمت 21/05/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/05/21 - 21 : 02 PM