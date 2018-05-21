السفيرة المصرية تبحث مع رئيس جامعة الخليج العربي سبل التعاون المشترك

المنامة في 21 مايو / بنا / التقى رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد بن عبد الرحمن العوهلي سفيرة جمهورية مصر العربية بمملكة البحرين السفيرة سهى إبراهيم رفعت لبحث سبل التعاون المشترك في مجال البحث العلمي بين جامعة الخليج العربي والجامعات المصرية سواء في المجالات الطبية او تخصصات الدراسات العليا.



وأكدت سفيرة جمهورية مصر العربية عمق العلاقات الأخوية التي تربط مملكة البحرين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية مع جمهورية مصر العربية، مشيدة بالدور الذي تلعبه جامعة الخليج العربي في خدمة القضايا التي تهم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومساهمتها في تخريج الكوادر الطبية والتربوية والتقنية المشهود لها على مستوى دول المنطقة.



وبحثت السفيرة مع الدكتور العوهلي إمكانية تبادل تدريب طلبة كلية الطب في جمهورية مصر العربية وجامعة الخليج العربي لدراسة بعض المواد الاختيارية في تخصص الطب، وتعزيز التعاون في مجال الأبحاث العلمية الطبية وبقية الاقسام العلمية والجامعات المصرية، معربة عن سعادتها بهذه الزيارة مشيدة بالمستوى المتميز لجامعة الخليج العربي الذي يرقى بالعملية التعليمية خاصة في مجال دراسة الطب، وما يتمتع به اعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعة من جمهورية مصر العربية من خبرات متميزة في مجال التدريس و الابحاث العلمية.



وقامت السفيرة المصرية بجولة في أرجاء الجامعة وأقسامها الأكاديمية اطلعت خلالها على أقسامها العلمية في كلية الطب والعلوم الطبية، وعلى المستشفى الافتراضي بمركز المحاكاة والمهارات الطبية الذي يعلم طلبة الطب على كيفية الفحص الطبي وطبيعة العمل في غرف العمليات من خلال استخدام الدمى التي تعمل وفق برمجة الكترونية تحاكي الواقع في عمليات التشخيص والعلاج.



ن.ف/ع ع



بنا 1109 جمت 21/05/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/05/21 - 17 : 02 PM