المحكمة الكبرى الجنائية تحكم على 9 متهمين بتأسيس جماعة ارهابية بالسجن لمدد تتراوح بين 15 و3 سنوات واسقاط جنسياتهم

المنامة في 21 مايو / بنا / أعلن المحامي العام المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً اليوم 21 /05 /2018 م على عدد عشرة متهمين عن تهم تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها والتدرب والتدريب على صناعة واستعمال الأسلحة النارية بغرض ارتكاب الجرائم الإرهابية وصناعة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص والشروع في الاعتداء على سلامة جسم رجال الشرطة بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 15 سنة ومعاقبة متهمين بالسجن لمدة عشر سنوات ومعاقبة ستة متهمين بالحبس لمدة ثلاث سنوات وببراءة المتهم العاشر، وقضت بإسقاط جنسية المتهمين من الأول حتى التاسع وبمصادرة المضبوطات.





وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه في غضون عام 2016 توصلت تحريات الشرطة إلى اشتراك المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس في واقعة إطلاق نار بواسطة سلاح "شوزن" محلي الصنع على رجال الشرطة المتمركزين على شارع الجنبية العام وقد تم القبض على المتهمين الأول والثاني وقد ضبط معهم سلاح "شوزن" محلي الصنع وطلقات نارية ومواد تستخدم في صناعة الأسلحة النارية محلية الصنع وبإجراء التحريات التكميلية توصلت التحريات إلى قيام المتهم الثالث بتسليم ذلك السلاح المحلي الصنع للمتهم الثاني بقصد استعماله ضد رجال الشرطة، كما توصلت التحريات أيضاً إلى اشتراك المتهمين الأول والثاني والخامس في واقعة إطلاق نار أخرى على دورية الشرطة المتمركزة على شارع الجنبية بواسطة سلاح نوع "شوزن" محلي الصنع وقد دلت التحريات أيضاً إلى قيام المتهم الثالث بتأسيس جماعة إرهابية بالاتفاق مع المتهم التاسع وقد تمكنا من ضم المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسابع والثامن إلى تلك الجماعة ويتولى المتهم التاسع توفير الدعم المالي لتلك الجماعة الإرهابية بغرض توفير الأدوات المستخدمة في صناعة الأسلحة والمتفجرات.



واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية واعترافات المتهمين، وأحالتهم جميعاً منهم ثمانية متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين التاسع والعاشر.



وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية ، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.



ل.ب/ع ع



بنا 1107 جمت 21/05/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/05/21 - 11 : 02 PM