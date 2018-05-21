الجامعة العربية تؤكد أهمية حوار الحضارات لبناء تنوع ثقافي متناغم

القاهرة في 21 مايو / بنا / أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن حوار الحضارات والثقافات يمثل حجر الزاوية في بناء تنوع ثقافي متناغم، بوصفه الوسيلة المثلى لمعرفة الآخر والتعرف على ثقافته ونشر قيم التسامح والتفاهم والاحترام المتبادل بين مختلف الأمم والشعوب، وتعزيز السلم والأمن العالميين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأكد بيان للجامعة اليوم بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي الذي يوافق الـ21 من شهر مايو من كل عام، أهمية الاحتفال العالمي بهذا اليوم كونه يسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية التعددية الثقافية وقبول الآخر، دعما للمبادئ والقيم التي نص عليها الإعلام العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) بشأن التنوع الثقافي.



ونوه البيان بأهمية التنوع الثقافي في إثراء حضارات الأمم والشعوب وبناء جسور التواصل بين أتباع الثقافات المختلفة، وذلك بما يسهم في مكافحة التعصب بكافة صوره وأشكاله والتصدي لمظاهر التمييز العنصري.



ع ع



بنا 1006 جمت 21/05/2018





عدد القراءات : 82 اخر تحديث : 2018/05/21 - 17 : 01 PM