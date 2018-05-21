توتر واستنفار في سجون الاحتلال عقب استشهاد معتقل رام الله في 21 مايو/ بنا / قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن حالة من التوتر الشديد والاستنفار تسود معظم سجون الاحتلال الإسرائيلي، عقب استشهاد الأسير المقدسي عزيز عويسات.

وأضاف قراقع، في بيان صحفي، نقلا عن وكالة الانباء الفلسطينية ، أن الوضع متوتر جدا داخل المعتقلات، وأن الأسرى بدأوا بالتكبير والضرب على الأبواب عقب الإعلان عن استشهاد الأسير عويسات، نتيجة الاعتداء المبرح والوحشي عليه بداية الشهر الحالي في سجن "ايشل"، وأعلنوا الحداد لثلاثة أيام، تنديدا بهذه الجريمة البشعة.



وطالب قراقع هيئة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية، تتوجه إلى السجون الإسرائيلية بشكل فوري للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الجريمة، ورفع التوصيات للجهات المختصة لمحاسبة مرتكبيها.





خ.س



بنا 0831 جمت 21/05/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/05/21 - 34 : 11 AM