إصابة 5 فلسطينيين بمواجهات في جنين جنين في 21 مايو/ بنا / أصيب، فجر اليوم، خمسة شبان فلسطينيين بالأعيرة النارية والمعدنية المغلفة بالمطاط، خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة جنين.

وذكرت مصادر طبية ومحلية لـوكالة الانباء الفلسطينية ، أن خمسة شبان أصيبوا بجروح مختلفة خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في الحي الشرقي من مدينة جنين.



وأشارت المصادر إلى أن شابين أصيبا بشظايا في الرقبة والساق، وآخر بعيار معدني في البطن، ورابع بعيار حي بالساق، كما أصيب شاب خامس برضوض مختلفة أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال .



وقد اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر رائد أبو سرور، وعبثت بمحتوياته بعد ان استولت على مبالغ مالية.



خ.س



بنا 0825 جمت 21/05/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/05/21 - 32 : 11 AM