المحكمة الدستورية تحصل على شهادة برنامج "ثقة" من فئة مُبادر المنامة في 21 مايو/ بنا / حصلت الأمانة العامة للمحكمة الدستورية على شهادة برنامج "ثقة" من فئة مبادر بالملتقى الأول لأمن المعلومات الذي أقيم تحت رعاية معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بنادي ضباط الأمن العام، يوم أمس.

وكانت الأمانة العامة للمحكمة حرصت على المشاركة في برنامج "ثقة" لأمن المعلومات تنفيذًا لتوصيات اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، الرامية إلى تعزيز أمن المعلومات والوثائق من التعرض للاختراقات الإلكترونية المنظمة.

وتم تكليف الإدارة المعنية لاتخاذ جميع المتطلبات اللازمة للانتقال إلى المستوى الثاني والثالث من برنامج "ثقة".





ل.ب/خ.س



بنا 0806 جمت 21/05/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/05/21 - 11 : 11 AM