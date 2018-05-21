وزيرة الصحة والوفد المرافق يشارك في فعالية اليوم الرياضي بجنيف بمناسبة الذكرى السنوية 70 لإنشاء منظمة الصحة العالمية‎ جنيف في 21 مايو/ بنا / شاركت سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، وزيرة الصحة، وسعادة الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بجنيف، والوفد المرافق يوم امس في فعاليات اليوم الرياضي تحت عنوان "من الأقوال إلى الأفعال: التحدي المجابه في توفير الصحة للجميع" ، وذلك كجزء من فعاليات احتفال المنظمة بالذكرى السنوية السبعين لإنشائها، وبمناسبة انعقاد جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين.

وأقيمت الفعالية بحضور المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ورؤساء وفود الدول الأعضاء والدول الأعضاء المشاركة في جمعية الصحة، والموظفين العاملين في كيانات الأمم المتحدة، حيث تأتي هذه المشاركة بهدف تعزيز صحة البيئة وترويج السلوكيات الصحية، ولاسيما بممارسة النشاط البدني بين القطاعات الصحية على المستوى الدولي.



وقالت الوزيرة الصالح "يشرفنا كوفد يمثل مملكة البحرين أن ننضم للحدث المميز والذي تقيمه منظمة الصحة العالمية في احتفالها بالذكرى السنوية السبعين لإنشائها، حيث دعت لوجود يوم الصحة العالمي في عام 1948، وتأكيدها على تكريس الصحة الشاملة لكل سكان الأرض". مؤكدة على أن أهداف الحدث تسعى لإطلاق حركة عالمية لتعزيز الصحة، ولاسيما تعزيز ممارسة النشاط البدني، في إطار مساعي تحقيق مستقبل صحي مستدام، والتوعية بأعمال وأهداف المنظمة وغيرها من الوكالات الصحية العالمية الكائن مقرها في جنيف وابراز هذه الأعمال والأهداف.



وأشارت وزيرة الصحة إلى أن هذه المشاركة تأتي اتساقاّ مع توجهات حكومة مملكة البحرين بتخصيص يوم رياضي من كل عام، وتوجيهات سمو رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه باعتماد نصف يوم لممارسة الرياضة في هذا اليوم بهدف تعزيز تبني ممارسة النشاط البدني كثقافة عامة في المجتمع البحريني لتعزيز أنماط الحياة الصحية وتعزيز دور الرعاية الصحية الأولية في الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، والدعوة التي تطلقها الوزارة بشكل مستمر والحث على ممارسة الرياضة بانتظام واعتبارها ممارسة وثقافة مجتمعية.



وعبرت وزيرة الصحة عن مدى فخرها بخطط الحكومة الموقرة والقرارات السامية التي تتماشى مع الإعلان السياسي للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، وكذلك تماشيا مع القرارات والخطط التنفيذية التي أقرها المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، حيث أن تجارب وزارة الصحة البحرينية الناجحة تتناسب مع هذه الفعاليات.



يذكر أن وفد مملكة البحرين ضم كل من سعادة الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة والدكتورة نجاة ابوالفتح مدير إدارة الصحة العامة والاستاذة أميرة نوح اخصائي أول علاقات دولية بوزارة الصحة.



ل.ب/خ.س



بنا 0719 جمت 21/05/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/05/21 - 24 : 10 AM