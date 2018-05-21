الخيرية الملكية تدشن جائزة المخرجات المتميزة لبرنامج "قرآني سعادتي" المنامة في 21 مايو/ بنا / دشنت المؤسسة الخيرية الملكية جائزة مالية قيمة لمراكز تحفيظ القرآن الكريم للمخرجات السنوية في برنامج "قرآني سعادتي" بالتعاون مع إدارة شؤون القرآن الكريم التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك خلال اللقاء العام برؤساء ومشرفي المراكز القرآنية بحضور الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مدير إدارة تنمية الموارد الخيرية والمنسق العام للشؤون الحكومية والرسمية والشيخ حسن محمد طيب رئيس شئون مراكز تحفيظ القرآن الكريم والشيخ حمدان خالد حسين رئيس الدراسات القرآنية.

وتم تخصيص جائزة سنوية مالية لأفضل ثلاثة مراكز لتحفيظ القرآن الكريم في المخرجات السنوية للعام الدراسي القادم 2018-2019، تشجيعًا للمراكز المشاركة في برنامج (قرآني سعادتي) لاحتواء الدارسين من فئة الأيتام والأرامل المشمولين في البرامج والأنشطة بالمؤسسة الخيرية الملكية.

و تهدف الجائزة إلى تشجيع المراكز القرآنية في تعليم المشاركين في برنامج (قرآني سعادتي) وصولاً إلى تخريج مجموعة من المتقنين في برنامج القراءة العربية وبرنامج حفظ القرآن الكريم وبرنامج تلاوة القرآن الكريم وتجويده، وفقاً للمعايير المعتبرة لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، حيث تم وضع شروط وضوابط للمشاركة في هذه الجائزة



الجدير بالذكر أن برنامج (قرآني سعادتي) انطلق في العام الماضي 2017م بمبادرة من المؤسسة الخيرية الملكية بالشراكة مع إدارة شئون القرآن الكريم بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.









ل.ب/خ.س



بنا 0715 جمت 21/05/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/05/21 - 18 : 10 AM