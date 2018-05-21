رئيس مجلس الأوقاف السنية يفتتح مبنى سكنيا تجاريا "وقف الشيخ عيسى بن علي آل خليفة" المنامة في 21 مايو/ بنا / قام سعادة الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية بافتتاح مبنى سكنيا تجاريا على شارع المعارض بمنطقة الحورة "وقف الشيخ عيسى بن علي آل خليفة" .



ويحتوي المشروع على 21 شقة سكنية بمساحة 130 مترا مربع لكل منها وتحتوي الشقة على غرفتين نوم ودورتين مياه وصالة ومطبخ وكذلك 5 محلات تجارية بالطابق الارضي بمساحة 55 مترا مربع لكل منها مع ميزانين بمساحة 31 مترا مربع لكل محل .

وقد اكد سعادته على الدور الفعال لقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والحكومة الموقرة على الدعم اللامحدود لعمل الأوقاف والذي مكنها من هذا الإنجاز لتحقيق خططها وبرامجها الاستثمارية وتنفيذ مشروعات متميزة سيكون لها مردود اقتصادي هائل.

كما تقدم الدكتور راشد بن محمد الهاجري بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذه المشروعات الاستثمارية، معرباً عن سعادته بهذه الانجازات وبقيام ادارة الاوقاف بتعمير بيوت الله وتنفيذ المشاريع الاستثمارية التي تعكس نجاح الإدارة في تطوير وتنمية الوقف ليكون داعمًا للاقتصاد الوطني عبر تنفيذ المشروعات الاستثمارية بما يتفق مع رغبات الواقفين ويلبي احتياجات المواطنين، وأكد الدكتور الهاجري أن إدارة الأوقاف السنية ستواصل جهودها بكل عزيمة واتقان ، حيث إنها تتشرف بحمل مهمة عظيمة وهي تطوير الوقف ومواصلة تنفيذ الاستراتيجيات الضامنة لأداء هذه الرسالة.



ل.ب/خ.س



بنا 0656 جمت 21/05/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/05/21 - 02 : 10 AM