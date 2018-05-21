قوات الجيش اليمني مسنودة بطيران التحالف تحقق تقدما ميدانيا في صعدة

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2018/05/21 - 16 : 09 AM
صعدة في 21 مايو/ بنا / أحرزت قوات الجيش اليمني تقدما ميدانياً جديدا بمحافظة صعده خلال عملية عسكرية مطلع شهر رمضان.
وأفاد قائد اللواء 102 العميد ياسر الحارثي ان قوات اللواء سيطرت على أجزاء كبيرة من وادي الثعبان وسلاسل جبال يفع الصغرى وتباب يزهر وأجزاء من جبال الحديد.
واكد الحارثي وفقاً للموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن مركز مديرية باقم بات في حكم المحرر خاصة مع فرض الجيش حصاراً من جميع الاتجاهات ونجاحه في تنفيذ عملية تمشيط لمناطق واسعة دون مقاومة تذكر من قبل المليشيا المتمردة ، فيما شنت مقاتلات الجو التابعة للتحالف غارات مكثفة استهدفت تحركات وتعزيزات ومواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وأشار المصدر إلى سقوط أكثر من 30 بين قتيل وجريح في صفوف الميليشيا الحوثية، إلى جانب عدد من الأسرى بينهم قيادات ميدانية رفيعة.
خ.س
بنا 0612 جمت 21/05/2018
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اخر تحديث : 2018/05/21 - 18 : 09 AM