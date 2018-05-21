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قوات الجيش اليمني مسنودة بطيران التحالف تحقق تقدما ميدانيا في صعدة
2018/05/21 - 16 : 09 AM
صعدة في 21 مايو/ بنا / أحرزت قوات الجيش اليمني تقدما ميدانياً جديدا ‏بمحافظة صعده خلال ‏عملية عسكرية ‏مطلع شهر رمضان.‏
وأفاد قائد اللواء 102 العميد ياسر الحارثي ان قوات ‏اللواء سيطرت على أجزاء كبيرة من وادي ‏الثعبان وسلاسل جبال يفع ‏الصغرى وتباب يزهر ‏وأجزاء من جبال الحديد.
واكد الحارثي وفقاً للموقع الإلكتروني التابع لوزارة ‏الدفاع اليمنية أن مركز مديرية باقم بات في ‏حكم ‏المحرر خاصة مع فرض الجيش حصاراً ‏من جميع ‏الاتجاهات ونجاحه في تنفيذ عملية تمشيط ‏لمناطق واسعة دون ‏مقاومة تذكر من قبل المليشيا ‏المتمردة ، فيما شنت مقاتلات ‏الجو التابعة للتحالف غارات مكثفة استهدفت تحركات ‏وتعزيزات ومواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأشار المصدر إلى سقوط أكثر من 30 بين قتيل وجريح في ‏صفوف ‏الميليشيا الحوثية، إلى جانب عدد من الأسرى بينهم ‏قيادات ميدانية ‏رفيعة.‏



خ.س

بنا 0612 جمت 21/05/2018


عدد القراءات : 36         اخر تحديث : 2018/05/21 - 18 : 09 AM
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