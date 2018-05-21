الدفاع الجوي السعودي يدمر صاروخا باليستيا أطلقته مليشيا الحوثي فوق مدينة جازان الرياض في 21 مايو/ بنا / تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودية من تدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي الارهابية من الأراضي اليمنية فوق مدينة جازان في جنوب المملكة.

ونقلت وكالة الانباء السعودية "واس" عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي ان قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت الساعة الرابعة وتسعة وثلاثون دقيقة فجرا إطلاق صاروخ بالستي من قبل المليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة صعدة باتجاه أراضي المملكة.



وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة "جازان" و أطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره ولله الحمد، و نتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات ولله الحمد.



وأضاف العقيد المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الأمميين (2216)، (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن اطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.



و.ش



بنا 0517 جمت 21/05/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/05/21 - 25 : 08 AM