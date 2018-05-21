الرئيس الفنزويلي يفوز بولاية جديدة تمتد ست سنوات كاراكاس في 21 مايو/ بنا / فاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأغلبية ساحقة في الانتخابات الرئاسية التي جرت امس ولفترة جديدة تمتد ست سنوات.

ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن المجلس الوطني الانتخابي ان مادورو حصل على 68% من الأصوات، فيما حصل منافسه هنري فالكون على 21% فقط.



وقال المرشح الخاسر فالكون قبل إعلان النتائج إنه لن يعترف بنتائج انتخابات كان يشوبها العديد من المخالفات.

واضاف في مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر من يوم الأحد "نحن لا نعترف بهذه العملية الانتخابية ونعتبرها غير شرعية"، داعيا إلى انتخابات جديدة.



وقالت لجنة الانتخابات إن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 46.1 في المئة ويرجع ذلك إلى مقاطعة المعارضة.









و.ش



بنا 0506 جمت 21/05/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/05/21 - 09 : 08 AM