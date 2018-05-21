مصرع 12 شخصا واصابة 9 جراء حادث سير في اندونيسيا جاكرتا في 21 مايو/ بنا / قالت الشرطة الاندونيسية اليوم الاثنين إن شاحنة في إقليم جاوة الوسطى دهست حشدا من الناس مما اسفر عن مقتل 12 شخصا واصابة تسعة آخرين.

ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن قائد الشرطة المحلية سوجارتو إن السكان المحليين كانوا يتجمعون على جانب احد الشوارع في منطقة بربيس يوم الاحد عندما انحرفت الشاحنة لتجنب اصطدام ودهست حشدا من الناس.

وتشتبه الشرطة أن سبب الحادث ربما يرجع إلى تعطل مكابح الشاحنة.



و.ش



بنا 0456 جمت 21/05/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/05/21 - 04 : 08 AM