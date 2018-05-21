مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 21 مايو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاثنين بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:

/جلالة الملك: تحقيق النهضة الشاملة بتكاتف ابناء الوطن.

/سمو رئيس الوزراء: لا خلاص مما تواجهه المنطقة إلا بالوحدة الوطنية.

/سمو رئيس الوزراء يستقبل عائلة المرحوم الشيخ أحمد بوبشيت.

/سمو ولي العهد: المزيد من المكتسبات عبر تعزيز الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

/سمو الشيخ محمد بن مبارك يستقبل السفير الصيني.

/النيابة: تطبيق العقوبات البديلة والافراج عن 11 سجينة.

/مجلس الشورى: تشديد عقوبات التشهير الالكتروني.

/وزير الاسكان: استصلاح اراض لتوفير 600 وحدة في البحير.

/وزير الكهرباء: بحــث مبــادرة تركيــب أنظمــة الطاقــة الشمسيـة فــوق أسطــح المبــانـي الحكــوميــة.

/وزير الرياضة: تطبيق أنظمة حماية أمن المعلومات بكل كفاءة.

/وزارة التربية تنفذ (1415) زيارة طلابية إلى (32) قطاعاً رسمياً وأهلياً.

/التخطيط العمراني: على المستثمرين والمعنيين التأكد من المعايير التخطيطية للأراضي قبل الشروع في شرائها.

/لجنة التوعية والوقاية للحج تعقد اجتماعها الأول وتضع برامج تثقيفية لصحة وسلامة الحجاج.

/112 مليون دينار ارباح البنوك التجارية الربعية.

/تشكيل لجنة تطوير سوق المنامة برئاسة الشيخ خالد بن حمود.

/احتجاجات ايران مستمرة ومتظاهرة تشبه امن طهران بداعش.

/"واشنطن بوست": البغدادي حي ويدبر مخططا جهنميا.

/الآلاف في المغرب يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

/الفنزويليون ينتخبون رئيسا وسط أسوأ أزمة اقتصادية تواجه البلاد.

/رئيس وزراء ماليزيا السابق ينفي تهم الفساد.

/مقتدى الصدر يجدد مساعيه لتشكيل حكومة عراقية جديدة شاملة من دون إقصاء.

/8 شركات أوروبية كبرى تغادر إيران تجنبا للعقوبات الامريكية.





و.ش



بنا 0452 جمت 21/05/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/05/21 - 54 : 07 AM