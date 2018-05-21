مطالعات الصحف في البحرين

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2018/05/21 - 54 : 07 AM
المنامة في 21 مايو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاثنين بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:
/جلالة الملك: تحقيق النهضة الشاملة بتكاتف ابناء الوطن.
/سمو رئيس الوزراء: لا خلاص مما تواجهه المنطقة إلا بالوحدة الوطنية.
/سمو رئيس الوزراء يستقبل عائلة المرحوم الشيخ أحمد بوبشيت.
/سمو ولي العهد: المزيد من المكتسبات عبر تعزيز الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
/سمو الشيخ محمد بن مبارك يستقبل السفير الصيني.
/النيابة: تطبيق العقوبات البديلة والافراج عن 11 سجينة.
/مجلس الشورى: تشديد عقوبات التشهير الالكتروني.
/وزير الاسكان: استصلاح اراض لتوفير 600 وحدة في البحير.
/وزير الكهرباء: بحــث مبــادرة تركيــب أنظمــة الطاقــة الشمسيـة فــوق أسطــح المبــانـي الحكــوميــة.
/وزير الرياضة: تطبيق أنظمة حماية أمن المعلومات بكل كفاءة.
/وزارة التربية تنفذ (1415) زيارة طلابية إلى (32) قطاعاً رسمياً وأهلياً.
/التخطيط العمراني: على المستثمرين والمعنيين التأكد من المعايير التخطيطية للأراضي قبل الشروع في شرائها.
/لجنة التوعية والوقاية للحج تعقد اجتماعها الأول وتضع برامج تثقيفية لصحة وسلامة الحجاج.
/112 مليون دينار ارباح البنوك التجارية الربعية.
/تشكيل لجنة تطوير سوق المنامة برئاسة الشيخ خالد بن حمود.
/احتجاجات ايران مستمرة ومتظاهرة تشبه امن طهران بداعش.
/"واشنطن بوست": البغدادي حي ويدبر مخططا جهنميا.
/الآلاف في المغرب يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
/الفنزويليون ينتخبون رئيسا وسط أسوأ أزمة اقتصادية تواجه البلاد.
/رئيس وزراء ماليزيا السابق ينفي تهم الفساد.
/مقتدى الصدر يجدد مساعيه لتشكيل حكومة عراقية جديدة شاملة من دون إقصاء.
/8 شركات أوروبية كبرى تغادر إيران تجنبا للعقوبات الامريكية.
و.ش
بنا 0452 جمت 21/05/2018
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اخر تحديث : 2018/05/21 - 54 : 07 AM