الطقس في البحرين: حسن بوجه عام وحار نهارا المنامة في 21 مايو/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الاثنين سيكون بمشيئة الله تعالى حسنا بوجه عام ولكنه حار خلال النهار.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة احيانا خلال النهار.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.



درجة الحرارة: العظمى 39 درجة مئوية .. والصغرى 25 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 80 بالمئة .. والصغرى 20 بالمئة.





و.ش



بنا 0432 جمت 21/05/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/05/21 - 37 : 07 AM