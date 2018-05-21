الطقس في البحرين: حسن بوجه عام وحار نهارا

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2018/05/21 - 37 : 07 AM
المنامة في 21 مايو/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الاثنين سيكون بمشيئة الله تعالى حسنا بوجه عام ولكنه حار خلال النهار.
الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة احيانا خلال النهار.
ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.
درجة الحرارة: العظمى 39 درجة مئوية .. والصغرى 25 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 80 بالمئة .. والصغرى 20 بالمئة.
و.ش
بنا 0432 جمت 21/05/2018
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اخر تحديث : 2018/05/21 - 37 : 07 AM