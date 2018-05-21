وزارة خارجية مملكة البحرين تدين الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة في جمهورية الشيشان الروسية المنامة في 20 مايو/ بنا/ أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة في جمهورية الشيشان الروسية، وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، مؤكدة تضامن مملكة البحرين مع جمهورية الشيشان الروسية في كل ما تتخذه من إجراءات لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والسلامة لمواطنيها.









وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب روسيا الاتحادية ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف دور العبادة وترويع الآمنين، مجددة موقف مملكة البحرين الذي يرفض العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومسبباته، والداعي إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار العالم.



ح ب/خ.أ



بنا 2052 جمت 20/05/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/05/20 - 54 : 11 PM