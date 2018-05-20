جلالة الملك المفدى يستقبل أهالي المحافظة الجنوبية المنامة في 20 مايو/ بنا / استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير مساء هذا اليوم المهنئين من أهالي المحافظة الجنوبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وذلك في إطار اللقاءات التي يحرص جلالته على عقدها مع المواطنين من مختلف محافظات المملكة.





وقد تشرف أهالي المحافظة بالسلام على جلالة الملك المفدى، معربين عن أصدق التهاني والتبريكات إلى جلالته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيده على جلالته وعلى شعب البحرين العزيز بوافر الصحة والسعادة والخير. كما أعربوا عن شكرهم وامتنانهم لجلالة الملك المفدى على ما تحظى به المحافظة الجنوبية من اهتمام ورعاية كريمة من لدن جلالته وما تشهده من مشاريع تنموية وإسكانية متطورة بفضل توجيهات جلالته السامية.



وخلال اللقاء، رحب جلالته بالجميع وبادلهم التهنئة بالشهر الكريم، مؤكداً جلالته أن عقد مثل هذه اللقاءات مع رجالات البحرين وأبنائها الأوفياء خلال شهر رمضان المبارك يأتي في إطار العادات العربية الأصيلة للتواصل والتلاحم وتعزيز قيم الترابط الاجتماعي الوثيقة التي يتميز بها المجتمع البحريني منذ القدم.



وأشاد حفظه الله بالمواقف المشرفة لأهالي المحافظة الجنوبية تجاه وطنهم وبالجهود التي يوالون بذلها في خدمته بالتعاون مع بقية إخوانهم من أبناء البحرين من أجل رفعة الوطن وتحقيق ازدهاره .



وأشار جلالته الى أن ما تشهده المملكة اليوم من بناء وتنمية هو ثمرة السياسات الحكيمة التي أرسى دعائمها الآباء والأجداد بجهودهم المخلصة وحبهم لوطنهم وتفانيهم في خدمته، مؤكداً أن البحرين ستواصل مسيرتها في البناء والتطوير مستندة على إرثها الحضاري العريق وتطلعات أبنائها لمستقبل مشرق وتكاتفهم لتحقيق النجاح المنشود للنهضة الوطنية الشاملة، داعيًا الله عز وجل أن يعيد شهر رمضان المبارك على الجميع بالخير والبركة وعلى مملكة البحرين وأهلها الكرام بالأمن والازدهار.

وبعد تلاوة آي من الذكر الحكيم، ألقى سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية كلمة بهذه المناسبة قال فيها..

بسم الله الرحمن الرحيم

سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه

أصحاب السمو

أصحاب المعالي والسعادة

الحضور الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

انه لشرف عظيم لا يعلوه شرف ان أقف اليوم في هذه الأيام المباركة امام مقام جلالتكم السامي حفظكم الله ورعاكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أهالي المحافظة الجنوبية لأرفع إلى مقام جلالتكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك،إعادة الله اعواماً عديدة وازمنه مديدة ومملكتنا الغالية بخير وعز وامان تحت قيادتكم جلالتكم الرشيدة ادامكم الله عزاً وذخراً للوطن والمواطنين.

سيدي صاحب الجلالة

إن استقبال جلالتكم اليوم لنا في الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك اعظم شرف واعز وسام على صدور أهالي المحافظة الجنوبية ودلالة صادقة على ما تحظى به المحافظة الجنوبية من مكانه عظيمة لدى جلالتكم حفظكم الله ورعاكم. و أننا في المحافظة الجنوبية نتشرف بهذا اللقاء لنعبر فيه عن الولاء المطلق والبيعة لجلالتكم ، وما هذا الجمع المبارك الا تعبيراً عن مدى تواصل جلالتكم مع أبناء شعبكم المخلصين من أبناء المحافظة الجنوبية الذين لم يعرفوا ولاءً و لا انتماءً إلا لراية قيادتكم الحكيمة ، فكلنا يا سيدي ماضون تحت امرة جلالتكم مرخصين الغالي و النفيس لخدمة الوطن و المواطنين .

سيدي صاحب الجلالة ..

إن المحافظة الجنوبية بفضل توجيهات جلالتكم السديدة والجهود المخلصة لصاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر ولصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تشهد نقلة نوعية في كافة المجالات كالقطاع التعليمي والصحي والخدمي و ما هذه النهضة التنموية الشاملة الا ترجمة لرؤية جلالتكم لتكون مملكة البحرين مملكة عامرة بالعز والخير والبناء ، ولتصبح المحافظة الجنوبية مثال التطور والنماء والازدهار ، مؤكدين لجلالتكم أن ما حظينا به من دعم و ومساندة من لدن جلالتكم حفظكم الله ورعاكم هو مبعث الفخر والاعتزاز و الحافز الأكبر لبذل المزيد في خدمة أهالي المحافظة، ولمواصلة مسيرة البناء و النهضة و التنمية الشاملة خدمةً للمحافظة الجنوبية واهلها .

سيدي صاحب الجلالة

إن الامن أساس التنمية وركيزة البناء و ان لهذه المشاريع التنموية رجال يسهرون على أمنها و الحفاظ عليها ، أنهم رجالكم رجال الامن البواسل الذين يبذلون الغالي والنفيس بقيادة معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله ال خليفة وزير الداخلية في الحفاظ على الامن والاستقرار ، واننا في المحافظة الجنوبية نسعى الى العمل من خلال روح الفريق الواحد وترسيخ التعاون المشترك بين المحافظة الجنوبية ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية وبلدية المنطقة الجنوبية تحقيقاً لأهدافنا المشتركة في خدمة المحافظة الجنوبية و أهاليها الكرام لحفظ المكتسبات و المنجزات الحضارية و إرساء دعائم الأمن و الأمان في ربوع المحافظة الجنوبية.

سيدي صاحب الجلالة..

ان المحافظة الجنوبية تزخر بالمواقع التاريخية التي تعكس عراقة محافظتكم العامرة وتشهد على تاريخ اسرة آل خليفة الكرام الذي نستلهم منه أبرز قصص البذل و العطاء و التضحية و الكفاح ، من رفاع العز الى جزر حوار، وفي كل شبر من أراضي المحافظة قصة تروي وتعكس الامجاد والمفاخر التي خطها الأجداد والاباء نقرأ فيها العزة والشموخ لنا ولأجيالنا القادمة، وأننا في المحافظة الجنوبية حريصون على تنفيذ توجيهات جلالتكم الكريمة في الحفاظ على هذا التاريخ المضيئ و الموروث الشعبي والارث التاريخي والحضاري العظيم.

سيدي صاحب الجلالة..

اسمحوا لي جلالتكم ان نكرر عن بالغ تشرفنا وعظيم امتنانا وتقديرنا لجلالتكم الكريم وان نجدد عهدنا بالبيعة والولاء لجلالتكم، ونعاهدكم على المضي قدماً نحو تحقيق كل ما من شأنه رفعة مملكة البحرين في شتى الميادين والمجالات، سائرين على العهد والوعد لخدمة مملكتنا ومليكنا، مؤكدين لجلالتكم بأن هذا اللقاء سيظل دوماً حاضراً في نفوس ابنائكم المخلصين من أهالي المحافظة الجنوبية .

حفظ الله جلالتكم وأمدكم بالعون والتوفيق وأيدكم بالنصر والتمكين، وتقبلوا جلالتكم مني ومن أبناء المحافظة الجنوبية خالص الاحترام والامتنان والتقدير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،



ثم تحدث جلالة الملك المفدى مع الحضور قائلا : إن اجتماعنا معكم اليوم في هذا المساء المبارك لنتبادل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك ندعوا االله أن يعيده عليكم وعلى الجميع بالخير وأن نراكم مرات عديدة وفي مناسبات كثيرة، ونود أن نشكر سمو الشيخ خليفة بن علي على كلمته التي عبرت عن مشاعر الجميع، و سبق وان قلنا اننا نكمل بعضنا البعض وليس هناك اختلاف ولله الحمد وهي فرصة نشكركم فيها على قيامكم بعملكم وتحملكم المسؤولية في مختلف مواقع العمل وهذا هو المهم، إن ابناءنا ابناء البحرين يحملون اهم رساله وهي خدمة الوطن ولله الحمد، وان شاء الله لا نسمع عنكم الا كل الخير والله يوفقكم .

والسلام عليكم،



هذا وقد استقبل جلالة الملك المفدى المقرئ الشيخ علي صلاح عمر الفائز بالمركز الأول بجائزة القارئ العالمي التي نظمتها وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف في مملكة البحرين والتي شارك فيها 9200 متسابق من مختلف دول العالم حيث هنأه جلالته بهذا الفوز، واثنى جلالته على حفظه وحسن تلاوته للقرآن الكريم، وقال جلالته إن هذا الإنجاز يضاف الى سجل الانجازات التي يحققها ابناء البحرين في مختلف المجالات متمنيا له دوام التوفيق والنجاح .





ح ب/ع ذ



بنا 1939 جمت 20/05/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/05/20 - 48 : 10 PM