سقوط رافعة صغيرة في مكة المكرمة وإصابة سائقها مكة المكرمة في 20 مايو / بنا / أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الأحد حدث انحراف رافعة صغيرة متحركة ( وانش ) عن مسارها وسقوطها بسبب الحمولة الزائدة في منطقة عمل معزولة بالقرب من باب 160 في التوسعة السعودية الثالثة من الخارج في مكة المكرمة ولم تسجل أية اصابات سوى إصابة السائق بإصابات طفيفة.



وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة قد أعلنت على موقعها الرسمي في "تويتر" عن سقوط ذراع رافعة متحركة داخل منطقة عمل في المسجد الحرام، وأن الموقع مخصص للعمل وليس للصلاة ولا لمسار المعتمرين والزوار.



س.ي/ع ذ



بنا 1851 جمت 20/05/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/05/20 - 56 : 09 PM