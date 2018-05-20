جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من جلالة الملكة اليزابيث الثانية المنامة في 20 مايو/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية ورئيسة الكومنولث وذلك ردا على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته اليها بمناسبة ذكرى عيد ميلاد جلالتها .



واعربت جلالة الملكة اليزابيث في برقيتها عن خالص شكرها وتقديرها لجلالة الملك المفدى على مشاعر جلالته الطيبة النبيلة ، متمنية لجلالته موفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.





ح ب/ع ذ



بنا 1831 جمت 20/05/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/05/20 - 34 : 09 PM