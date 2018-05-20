الجيش اليمني يحبط محاولة هجوم للحوثيين في محافظة البيضاء عدن في 20 مايو/ بنا / احبطت قوات الجيش اليمني محاولة هجوم فاشلة لميلشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ‏إيران في منطقة حوران بمحافظة البيضاء.‏



وقال مصدر عسكري يمني، إن وحدات من الجيش اليمني، تابعة للواء 117 مشاه ‏تصدوا لهجوم قامت به المليشيا الانقلابية فجر اليوم، على مواقع الجيش في منطقة خدار ‏العرجاء في منطقة حوران بالبيضاء.‏



وأضاف أن مواجهات دارت بين الجانبين أسفرت عن خسائر في صفوف المليشيا ‏فيما فر آخرون منهم باتجاه منطقة يسبل الوهبية.‏



ووفقا للمصدر في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية فإن عددا من عناصر المليشيا ‏لقوا مصرعهم في غارات جوية شنها طيران التحالف على مواقع المليشيا في منطقة يسبل ‏التابع لعزلة الوهبية مديرية السوادية بذات المحافظة.‏



س.ي/ع ذ



بنا 1822 جمت 20/05/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/05/20 - 29 : 09 PM