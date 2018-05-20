الجيش اليمني يحبط محاولة هجوم للحوثيين في محافظة البيضاء

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2018/05/20 - 29 : 09 PM
عدن في 20 مايو/ بنا / احبطت قوات الجيش اليمني محاولة هجوم فاشلة لميلشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في منطقة حوران بمحافظة البيضاء.
وقال مصدر عسكري يمني، إن وحدات من الجيش اليمني، تابعة للواء 117 مشاه تصدوا لهجوم قامت به المليشيا الانقلابية فجر اليوم، على مواقع الجيش في منطقة خدار العرجاء في منطقة حوران بالبيضاء.
وأضاف أن مواجهات دارت بين الجانبين أسفرت عن خسائر في صفوف المليشيا فيما فر آخرون منهم باتجاه منطقة يسبل الوهبية.
ووفقا للمصدر في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية فإن عددا من عناصر المليشيا لقوا مصرعهم في غارات جوية شنها طيران التحالف على مواقع المليشيا في منطقة يسبل التابع لعزلة الوهبية مديرية السوادية بذات المحافظة.
س.ي/ع ذ
بنا 1822 جمت 20/05/2018
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اخر تحديث : 2018/05/20 - 29 : 09 PM