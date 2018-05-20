باكستان تطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين إسلام آباد في 20 مايو/بنا/ قال السفير الباكستاني لدى واشنطن إعزاز أحمد شودري إن بلاده دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المتظاهرين المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.



وأضاف في تصريح نشرته وسائل الإعلام الباكستانية اليوم أن "باكستان تدين بشدة أعمال العنف التي لم يسبق لها مثيل والتي أطلقتها القوات الإسرائيلية في 14 مايو الحالي ضد الفلسطينيين العزل في غزة"، مؤكدا احقية الشعب الفلسطيني في تنظيم الاحتجاجات ضد قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، موضحاً أن باكستان تعد الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي قراراً يتعارض مع القانون الدولي ومع قرارات مجلس الأمن الدولي.



وأشار إلى أن باكستان ترى أنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية الكف عن دعم الاحتلال الإسرائيلي وأن تؤدي دور المحايد لتحقيق السلام الشامل على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدا التزام باكستان بدعم القضية الفلسطينية، وتأييد حق الفلسطينيين في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وأن تكون القدس عاصمتها.



خ.أ



بنا 1738 جمت 20/05/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/05/20 - 45 : 08 PM