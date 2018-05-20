ارتفاع حصيلة القتلى في انفجارات مطار حماة العسكري الى 28 قتيلا بيروت في 20 مايو / بنا / ارتفعت حصيلة القتلى في انفجارات مطار حماة العسكري الى 28 عنصرا من القوات النظامية السورية والموالية لها .



وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان " ارتفع عدد ضحايا الانفجارات إلى 28 على الأقل عدد عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها من الجنسية السورية"، وكانت المحصلة الاولى تحدثت عن سقوط 11 قتيلا.



وأصيب العشرات أيضاً بجروح، وفق المرصد الذي أشار إلى أن عدد القتلى مرجح للارتفاع بسبب وجود مفقودين وجرحى في حالات خطرة.



كما لفت مدير المرصد رامي عبد الرحمن الى احتمال سقوط ضحايا من جنسيات اخرى، نظرا لانتشار مقاتلين من إيران الداعمة للنظام ولحزب الله اللبناني هناك.



ولم تُعرف أسباب الانفجارات، إلا أن مدير المرصد رامي عبد الرحمن رجح أن تكون "ناتجة عن خلل فني"، وتسببت بتصاعد أعمدة الدخان الأسود في محيط وأطراف مدينة حماة.





ع ذ



بنا 1648 جمت 20/05/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/05/20 - 57 : 07 PM