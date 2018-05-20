انطلاق معرض "من وحي رمضان" الفني والفوتوغرافي المنامة في 20 مايو/ بنا /تنطلق في الخامس والعشرين من مايو الجاري فعاليات المعرض الفني والفوتوغرافي في نسخته الثالثة "من وحي رمضان"، في حديقة الحورة بالمنامة، بتنظيم من مركز شباب رأس رمان ومركز الحورة والقضيبية الاجتماعي ومركز الحورة والقضيبية الرياضي بمشاركة 42 مصوراً من 31 مركزا شبابيا.



ويهدف المعرض الى تجسيد المعاني العظيمة التي يحملها شهر رمضان من خلال الصور الفوتوغرافية التي تعكس ما يتمتع به المجتمع البحريني من تراث عريق وقيم نبيلة.



ويسعى الجميع خلال هذا الشهر المبارك الى إظهار المشاعر الروحانية والعبادة الخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. حيث أن إقامة مثل هذه الفعاليات يساهم في لقاء الأهالي مع بعضهم وتعزيز روح التواصل والتعاون بينهم، لاستذكار ما يحتويه المجتمع البحريني وتراثه الإسلامي العريق الشامخ الذي يعتز به كل بحريني.







ح ب/س.ي



بنا 1510 جمت 20/05/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/05/20 - 53 : 06 PM