الكونغو تعلن ارتفاع وفيات فيروس إيبولا إلى 26 شخص كينشاسا في 20 مايو/بنا/ أعلنت وزارة الصحة الكونغولية حالة وفاة جديدة بفيروس إيبولا، ما يرفع عدد الوفيات الناجمة عن التفشي المميت في مقاطعة إكواتور شمال غرب البلاد إلى 26 حالة.



قالت وزارة الصحة في بيان إنه تأكدت إصابة أربع حالات جديدة بإيبولا، وتم الإبلاغ عن 46 حالة حمى النزفية في المنطقة، بما في ذلك 21 حالة مؤكدة للإيبولا و 21 حالة محتملة وأربعة مشتبه فيهم.



وفي هذا الحين ترأس رئيس الكونغو جوزيف كابيلا اجتماعا لمجلس الوزراء أمس السبت حول أزمة الإيبولا في مقاطعة إكواتور، وقرر الاجتماع زيادة المساهمة في الاستجابة لحالات الطوارئ التي تصل الآن إلى أكثر من 4 ملايين دولار، فيما أصدر مجلس الوزراء قرارا بإدخال الرعاية الصحية المجانية في المناطق المتضررة وتوفير الرعاية لجميع ضحايا الإيبولا وأقاربهم.





خ.أ



بنا 1442 جمت 20/05/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/05/20 - 46 : 05 PM