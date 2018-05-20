إشادة سعودية بدور الكويت في احلال السلام في المنطقة ومساحات التفاهم والتعاون الكويت في 20 مايو/بنا/ بحث الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي متقاعد الشيخ خالد الجراح الصباح اليوم الأحد مع سفير المملكة العربية السعودية

الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود موضوعات مشتركة، حسب وكالة الانباء الكويتية (كونا).

وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية الكويتية في بيان صحفي "ان الشيخ خالد الجراح اكد خلال استقباله السفير السعودي الامير سلطان بن سعد بمناسبة استلام مهام عمله في البلاد على عمق العلاقات بين المملكة ودولة الكويت وتطابق الرؤى حول أهم الملفات الاقليمية والدولية".



وذكر البيان " أن اللقاء بين الجانبين تطرق إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي تؤدى الى مزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين"، مشيرا البيان إلى "أن الأمير سلطان بن سعد اشاد من جهته بدور دولة الكويت في احلال السلام في المنطقة ومساحات التفاهم والتعاون والاخوة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت"، مؤكدا أهمية الموضوعات التي تم بحثها خلال اللقاء.





خ.أ



بنا 1428 جمت 20/05/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/05/20 - 33 : 05 PM