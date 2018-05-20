جلالة الملك يعزي الرئيس الكوبي بضحايا تحطم طائرة ركاب في هافانا

المنامة في 20 مايو/ بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية إلى فخامة الرئيس ميغيل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا الصديقة، وذلك في ضحايا تحطم طائرة الركاب الكوبية في هافانا والذي أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين.



وأعرب جلالة الملك المفدى في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامة الرئيس الكوبي وللشعب الكوبي الصديق، راجيا جلالته للضحايا الرحمة ولذويهم الصبر والسلوان وللمصابين سرعة الشفاء.





م.ا.ب/س.ي



بنا 1337 جمت 20/05/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/05/20 - 42 : 04 PM