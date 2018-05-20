وزيرا الأشغال والإسكان يناقشان مشروع البحــير الاسكاني

المنامة في 20 مايو / بنا / اجتمع سعادة وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف وسعادة وزير الاسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر في ديوان شؤون البلديات بالمنامة لبحث الجوانب المرتبطة بمشروع البحير الاسكاني حيث تمت مناقشة المستجدات بخصوص شبكة الطرق وبحث موضوع مياه الامطار والمياه الجوفية.



وتقدم سعادة وزير الإسكان بالشكر والتقدير إلى وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لاستضافتها هذا الاجتماع الذي يعكس مدى الاهتمام بمشروع البحير الاسكاني، مقدراً كافة الجهود التي تقوم بها وزارة الأشغال في سبيل توفير المداخل والمخارج وإنشاء الطرق المؤدية إلى موقع المشروع.



وأضاف الوزير الحمر أنه كانت هناك أرض مخصصة للمشروع منذ فترة، وأن هناك خططا وتوجهات لاستصلاحها والانتهاء من وضع المخطط لها بما سيتيح توفير ما يزيد عن 600 وحدة سكنية، مضيفاً أن عدة اجتماعات مشتركة قد عقدت مع مسؤولي ومهندسي وزارة الأشغال لتدارس المرئيات والمقترحات المتعلقة بالطرق والصرف الصحي والمداخل والمخارج للمشروع الاسكاني في البحير.



من جانبه تحدث سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قائلاً: يأتي مشروع البحير الاسكاني كمشروع رائد جديد لوزارة الإسكان، ونحن ملتزمون من خلال التنسيق المباشر عبر اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بالعمل على تقديم كافة خدمات البنية التحتية اللازمة بشكل هندسي مدروس يلبي احتياجات منطقة المشروع بأسرها".



وأشار م. خلف إلى حرص وزارة الأشغال على استكمال المشاريع المرتبطة بتوفير الطرق الحديثة وتوصيل شبكات الصرف الصحي، خاصة وإن موقع البحير والمواقع المحيطة به لها طبيعة خاصة نتيجة تجمع المياه في تلك المواقع، موضحاً أن وزارة الأشغال قد تحركت منذ ذلك الحين لوضع الحلول والتخفيف من تلك الشكاوى، منوهاً إلى وجود فكرة لربط منطقة البحير بمنطقة توبلي للإسهام في تخفيف الضغط الحاصل عليها، علماً بأن هناك 3 مضخات في الوقت الراهن تعمل على ضبط عملية تدفقات المياه في البحير، كما ستقوم الوزارة ببحث عدة خيارات متاحة لتوصيل المواقع بشبكة تصريف مياه الأمطار وبشكل دائم.



ويجري العمل حالياً على الترتيب مع استشاري المشروع بالعمل على إيجاد حلول لمشكلة تدفقات المياه وتفاوت مستويات طبقات الأرض في موقع مشروع البحير الاسكاني، كما تعمل شؤون البلديات في الوقت الراهن على إزالة كافة المخلفات في منطقة البحير على أمل أن يتم الانتهاء من مهمة التنظيف في غضون أسبوعين.



حضر الاجتماع من شؤون الاشغال: وكيل الوزارة لشؤون البلديات د. نبيل أبو الفتح، وكيل الوزارة لشؤون الاشغال م. أحمد الخياط، الوكيل المساعد للطرق م. هدى فخرو، مدير عام بلدية الجنوبية م. عاصم عبداللطيف، الوكيل المساعد للصرف الصحي م. أسماء مراد.. ومن وزارة الإسكان الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية سامي بوهزاع، مدير تخطيط وتصميم المشاريع الإسكانية عادل أمير بن رجب، مدير إدارة مشاريع الإنشاء حسين العمري وعدد من مهندسي الوزارتين.



خ.ب/ع ع



بنا 1329 جمت 20/05/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/05/20 - 33 : 04 PM