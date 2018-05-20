مصرع 18 عنصراً من ميليشيا الحوثي في غارة لقوات التحالف العربي بمحافظة الحديدة

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2018/05/20 - 11 : 04 PM
عدن في 20 مايو / بنا / قتل أكثر من 18 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، بينهم قيادي ميداني بارز في غارة لمقاتلات التحالف العربي في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.
وأفاد مصدر عسكري في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بغارات تجمعًا لميليشيا الحوثي في مديرية التحيتا جنوبي المحافظة ولقي فيها القيادي الحوثي مطهر يحيى حسين مصرعه إلى جانب عدد من عناصر الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران.
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بنا 1307 جمت 20/05/2018
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اخر تحديث : 2018/05/20 - 11 : 04 PM