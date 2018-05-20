مصرع 18 عنصراً من ميليشيا الحوثي في غارة لقوات التحالف العربي بمحافظة الحديدة

عدن في 20 مايو / بنا / قتل أكثر من 18 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية في ‏اليمن، بينهم قيادي ميداني بارز في غارة لمقاتلات ‏التحالف العربي في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.‏



وأفاد مصدر عسكري في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة ‏الدفاع اليمنية أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بغارات ‏تجمعًا لميليشيا الحوثي في مديرية التحيتا جنوبي المحافظة ‏ولقي فيها القيادي الحوثي مطهر ‏يحيى حسين ‏مصرعه إلى جانب عدد من ‏عناصر الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران.‏



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بنا 1307 جمت 20/05/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/05/20 - 11 : 04 PM