سمو رئيس الوزراء يستقبل عددا من أفراد عائلة المرحوم الشيخ أحمد بن يوسف بوبشيت

المنامة في 20 مايو / بنا / استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم عددًا من أفراد عائلة المرحوم الشيخ أحمد بن يوسف بوبشيت، والذين أعربوا لسموه عن خالص شكرهم وتقديرهم على مشاعره الطيبة ومواساته لهم في وفاة فقيدهم.



وخلال اللقاء، استذكر سموه مناقب الفقيد الراحل طيب الله ثراه وما قدمه من عطاءات وإسهامات في خدمة الوطن.



وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن مجتمع البحرين يفتخر بأنه نموذج للترابط والمحبة التي ترتكز على قاعدة قوية من العادات والتقاليد التي تُعلي من روح الأسرة الواحدة بين أبناء الوطن الواحد.



وقال سموه: "علينا الحفاظ على تلك القيم البحرينية الأصيلة في التواصل والتقارب لما لذلك من أثر هام في توطيد أركان التماسك المجتمعي".



من جانبهم، توجه أفراد عائلة المرحوم الشيخ أحمد بن يوسف بوبشيت بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من حرص على أن يكون قريبا من المواطنين في أفراحهم وأتراحهم، مؤكدين أن وقفات سموه إلى جانب المواطنين تجسد المشاعر الانسانية الراقية والنبيلة التي يتحلى بها سموه، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموه وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية.



خ.ب/ع ع



بنا 1302 جمت 20/05/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/05/20 - 08 : 04 PM