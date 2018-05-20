بناء على توجيهات سمو المحافظ.. مديرية شرطة الجنوبية تنظم حملات توعوية

المنامة في 20 مايو / بنا / بناء على توجيهات سمو الشيخ خليفة بن علي آل خلفية محافظ المحافظة الجنوبية، نظمت مديرية شرطة المحافظة، سلسلة من الحملات توعوية، شملت عددا من الشوارع، وتضمنت توزيع كتيبات ومطويات إرشادية من أجل نشر ثقافة السلامة العامة والثقافة المرورية لدى أكبر قدر من المواطنين والمقيمين ، بالإضافة إلى تنظيم الحركة المرورية في محيط المساجد للحد من الازدحامات والمخالفات المرورية.



وأشار مدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية ، إلى أنه في إطار هذه المبادرة والتي تعد الأولى من نوعها ومن شأنها تعزيز الشراكة المجتمعية ، تم تفعيل دوريات الشرطة النسائية بالمحافظة ، بما يحفظ الخصوصية أثناء مباشرة البلاغات والقضايا التي تشكل المرأة أحد أطرافها ، ومنها التعامل مع بلاغات الإزعاج في الشوارع والأحياء السكنية والتصدي لظاهرة التسول عند المساجد وفي الأسواق.



وأضاف أنه تم اختيار شرطيات من شعبة شرطة خدمة المجتمع ، ممن لديهن المهارة والخبرة في التعامل مع الجمهور، بعد أن تم تدريبهن وتأهيلهن من خلال الدورات التدريبية وورش العمل التي تعقدها المديرية باستمرار.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1257 جمت 20/05/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/05/20 - 06 : 04 PM