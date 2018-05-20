مقتل ثمانية من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية صرواح

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2018/05/20 - 34 : 03 PM
عدن في 20 مايو / بنا / قتل ما لا يقل عن ثمانية من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وجرح آخرين بنيران الجيش اليمني، شمال مديرية صرواح غربي محافظة مأرب.
وقال مصدر عسكري يمني، إن معارك عنيفة اندلعت بين وحدات من الجيش اليمني والميليشيات الانقلابية في جبهة صرواح أسفرت عن مقتل ثمانية من الميليشيات الحوثية وإصابة آخرين.
وأضاف المصدر، وفقا لموقع الجيش اليمني، على الإنترنت أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي مكثف وغارات لطيران التحالف العربي استهدفت مواقع متفرقة للميليشيا الانقلابية شمال صرواح وكبدتها خسائر بشرية ومادية.
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بنا 1228 جمت 20/05/2018
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اخر تحديث : 2018/05/20 - 34 : 03 PM