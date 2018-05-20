مقتل ثمانية من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية صرواح

عدن في 20 مايو / بنا / قتل ما لا يقل عن ثمانية من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية ‏المدعومة من إيران، وجرح آخرين بنيران الجيش ‏اليمني، شمال مديرية صرواح غربي محافظة مأرب.‏



وقال مصدر عسكري يمني، إن معارك عنيفة اندلعت بين وحدات ‏من الجيش اليمني والميليشيات الانقلابية في جبهة صرواح أسفرت ‏عن مقتل ثمانية من الميليشيات الحوثية وإصابة آخرين.‏



وأضاف المصدر، وفقا لموقع الجيش اليمني، على الإنترنت ‏أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي مكثف وغارات لطيران ‏التحالف العربي استهدفت مواقع متفرقة للميليشيا الانقلابية ‏شمال صرواح وكبدتها خسائر بشرية ومادية.‏



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بنا 1228 جمت 20/05/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/05/20 - 34 : 03 PM