المغرب يدين ممارسات "البوليساريو" الاستفزازية ببلدة "تيفاريتي"

الرباط في 20 مايو / بنا / أدانت المملكة المغربية الأعمال الاستفزازية الأخيرة التي تقوم بها "البوليساريو" في بلدة "تيفاريتي"، شرق الصحراء المغربية، وفق وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية.



وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الانباء المغربية الرسمية، إن "المملكة المغربية، تعتبر أن الأمر يتعلق مجددا بخرق سافر لوقف إطلاق النار، وبتحد صارخ لسلطة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة".



وأضاف البيان أن "المغرب راسل رسميا، بهذا الشأن، رئيس مجلس الأمن الدولي وأعضاء المجلس، والأمين العام للأمم المتحدة والمينورسو، وطلب منهم تحمل مسؤوليتهم، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذه التحركات غير المقبولة".



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بنا 1200 جمت 20/05/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/05/20 - 04 : 03 PM